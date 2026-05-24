ＮＰＴ＝核拡散防止条約の再検討会議が行われたニューヨークで、核兵器廃絶を訴えるパレードに参加した県原水協が報告会を行いました。 県原水協から派遣された佐久間邦彦団長ら代表団６人はニューヨークで国連本部へ行進しながらパレードを行い、「ノーモアヒバクシャ」などと核兵器廃絶を訴えました。 しかし会議は最終文書が採択できずに閉幕しました。 県原水協代表団 佐久間