NPT再検討会議に合わせ、ニューヨークで活動に参加した被爆者らが広島市で24日、報告会を開きました。報告をおこなったのは、アメリカ・ニューヨークで活動にあたった被爆者など6人です。6人は核兵器廃絶を訴え、パレードに参加し、国連本部で会議を傍聴。子どもたちに被爆体験を語るなどしました。一方、今回の再検討会議は、核軍縮の方向性を示す最終文書を採択できず、3回連続の決裂に終わりまし