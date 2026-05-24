被爆樹木などで作られたブロックでアーチを作ることを通して平和について考えるイベントが広島市内で開かれました。 参加型アートプロジェクト「Ｒｅ：ＡｒｃｈＨｉｒｏｓｈｉｍａ」は参加者が被爆樹木などで作られたブロックを使ってアーチを作ることで、平和を自分ごととして捉え、平和について考えるきっかけにしてほしいという思いで開催されたイベントです。 原爆慰霊碑のアーチがモチーフ