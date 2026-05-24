＜日本プロゴルフ選手権 センコーグループカップ最終日◇24日◇蒲生ゴルフ倶楽部（滋賀県）◇6991ヤード・パー72＞25歳の?川泰果は、首位と3打差から史上7人目となる日本タイトル4冠を狙って最終日に臨んだが、4バーディ・3ボギー・1ダブルボギーの「73」とスコアを落とし、トータル9アンダー・13位タイで偉業達成には届かなかった。【写真】タレントの奥様とニッコリ2ショットホールアウト後の表情には悔しさがにじんだ。出だし