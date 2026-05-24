金融業界から斜陽産業とも言われる日本酒業界へ異例の転身をした女性がいる。新潟県長岡市にある老舗酒蔵を買収し、事業承継した女性蔵元の思いとは…蔵元が描くビジネス戦略や日本酒業界の可能性についても迫った。 ■酒蔵の経営を引き継いだ女性 新潟県長岡市で約170年続いた老舗の酒蔵『高橋酒造』。2年前、一人の女性がこの蔵の経営を引き継いだ。 「蔵も広くて暗かったが、でもなんかこう明るい印象というか、すごくい