女子デュエットFR比嘉もえ（奥）、佐藤友花組の演技＝東京アクアティクスセンターアーティスティックスイミング（AS）の日本選手権最終日は24日、東京アクアティクスセンターで行われ、デュエット・フリールーティン（FR）は比嘉もえ（井村ク）佐藤友花（ジョイフルアスレティックク）組が287.3713点で制した。チームFRは日本（比嘉、佐藤、小林、島田、藤井、川瀬、相高、石井）が267.2258点で優勝。混合デュエットFRは西垣