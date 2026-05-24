６月開幕のサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に出場するイラン代表が、ベースキャンプ地を米国からメキシコに変更すると、ＡＰ通信が２３日に伝えた。当初予定していた米アリゾナ州ツーソンから、メキシコ北西部のティフアナに移る。中東情勢や治安上の懸念などから、変更が検討されていたという。（サンフランシスコ帯津智昭）