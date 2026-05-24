◇明治安田J1百年構想リーグ第18節水戸1―3川崎F（2026年5月24日ケーズデンキスタジアム水戸）水戸は4連敗で終了し、東地区9位に後退した。1点を追う後半30分にFW渡辺新太がゴールネットを揺らしたが、VAR判定でMF仙波大志のファウルを取られて取り消し。直後に連続失点を喫して力尽きた。樹森監督は「3失点とも軽く、もろかった。局面の弱さだけではなく、連続失点の精神的なところも踏まえてまだまだ弱い」と指摘