お笑いコンビ・かまいたちがＭＣを務めるＭＢＳ「かまいたちの知らんけど」が２３日放送された。ゲストは昨年のＭ−１グランプリ王者・たくろう。優勝を受けて４月に上京した２人に、かまいたち・山内健司が「東京の家賃高いでしょ？Ｍ−１チャンピオンはどのくらいで、東京（暮らしを）始めたか気になるよね」と直球質問を投げかけた。まずはきむらバンドが、「２０万円。大阪やったら考えられないですね」とぶっちゃけ。続