強盗に入る目的でドライバーなどを所持したとして男2人が逮捕されました。【映像】連行される容疑者らの様子干場勇生容疑者（30）と山川龍治容疑者（20）は午前4時半ごろ、東京・小金井市の住宅に強盗に入る目的でドライバーなどを所持した強盗予備の疑いがもたれています。警視庁によりますと、この住宅では5月に入ってから何者かが敷地内に侵入する事件が複数回発生していたため、捜査員が警戒していたところ周辺を徘徊し