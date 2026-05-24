去年8月、台風12号の影響で被害を受けた南さつま市などできょう24日、大雨と地震の複合災害を想定した県の総合防災訓練が行われました。 鹿児島県の総合防災訓練は毎年この時期に行われていて、今年は南さつま市の加世田運動公園をメイン会場に、94の機関・団体からおよそ1000人が参加しました。 薩摩地方で線状降水帯が発生し、その後、南さつま市で最大震度6弱の地震が発生する複合災害を想定。 隣接する枕崎市から南さつ