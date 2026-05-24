俳優の藤原紀香さん（54）が2026年5月18日、自身のインスタグラムを更新。抜群のスタイルが際立つショートパンツ姿を披露した。ポケットに手を入れて笑顔藤原さんは、YouTubeへの出演を報告し、白ブラウスとショートパンツを合わせたコーデの笑顔ショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、白い半袖ブラウスとチェック柄のショートパンツを着用。少し上を向き、ショートパンツのポケットに手を入れて笑顔でポーズを