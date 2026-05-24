今村聖奈（c）SANKEI 3歳牝馬クラシック第2戦目・第87回オークス（GI）が24日に行われ、5番人気ジュウリョクピエロが激戦を制し、"樫の女王"の座をつかみ取った。 鞍上の今村聖奈騎手（22）にとっては、これがJRA・GI初制覇。さらにJRAの女性騎手としても史上初のGI制覇、歴史的な快挙となる1勝を挙げた。 レースは18頭立てで発走。桜花賞馬スターアニスが二冠を狙って注目を集める中、東京芝2400メӦ