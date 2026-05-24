秋田朝日放送 東北各県の小中学生が参加する柔道大会が秋田市で開催されました。 食品会社の東洋水産などが主催する「第３９回マルちゃん杯東北少年柔道大会」が、県立武道館で開かれました。大会には東北６県の２０４団体およそ１１００人が参加し、秋田からは４６団体の選手が出場しました。大会は小学生と中学生男子、中学生女子の３つの部門で試合が行われ、選手たちは日ごろの稽古の成果を発揮し、熱戦を繰り広げま