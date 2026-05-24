今村聖奈騎手騎乗のジュウリョクピエロがGI初制覇（c）SANKEI 「すっごい走り方......！」――忘れな草賞でのジュウリョクピエロを見た時、筆者は素直にそう感じた。 直線で外に持ち出されると、パワフルなフットワークでグングンと伸びていってそのまま先頭に立って押し切るという、まるで父のオルフェーヴルを彷彿とさせる走りはまさに迫力満点。 「オークスに出てきたら面白いだろうな」と思