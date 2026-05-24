第１回新潟競馬が５月２４日に終了。騎手部門は１２勝した舟山瑠泉騎手＝美浦・田中博康厩舎＝が、春の新潟開催リーディングを獲得した。先週終了時点で１０勝を挙げて最終週を迎えると、土曜に１勝、日曜にも１勝を積み上げた。自身初の春の新潟リーディングに輝いた舟山騎手は「新潟リーディングを取れたのは本当に僕が何か変わったというよりも、田中博康調教師はじめ、中村剛士さん（騎乗依頼仲介者）が本当にいい馬をとに