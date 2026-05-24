◇大相撲夏場所千秋楽（２４日、東京・両国国技館）浅香山審判長（元大関・魁皇）は、大関・霧島（音羽山）が優勝決定戦で小結・若隆景（荒汐）に敗れた後、報道陣に対して名古屋場所（７月１２日初日、ＩＧアリーナ）が綱取り場所になることを明らかにした。名古屋場所では横綱・豊昇龍（立浪）、大の里（二所ノ関）、大関・琴桜（佐渡ヶ嶽）、関脇に陥落した安青錦（安治川）らが復帰予定。浅香山審判長は「来場所はレベルの