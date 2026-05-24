５月２４日のオークス・Ｇ１で、ジュウリョクピエロ（牝３歳、栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）に騎乗して勝利し、女性騎手として初めてのクラシック制覇を成し遂げた今村聖奈騎手（２２）のジョッキーカメラが、ＹｏｕＴｕｂｅの「ＪＲＡ公式チャンネル」で公開された。ゲート入りの瞬間も明るく「お願いします！」と緊張した様子はなし。スタート直後から、前にラフターラインズ（３着）をみる形で進めた今村騎手は、２