女優の倉科カナ（38）がオークスの表彰式プレゼンターを務めた。2010年の宝塚記念で阪神競馬場を訪れて以来の競馬場とという倉科は「3歳牝馬の女王を決めるレースということもあり、誇り高く駆け抜ける競走馬に、同じ女性として思わず鳥肌が立つほど興奮しました」と感激の様子。表彰式では優勝騎手の今村聖奈とがっちり握手した倉科は「ジョウリョクピエロと今村聖奈騎手、そして関係者のみなさま、おめでとうございました