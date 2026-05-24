俳優の横山めぐみさんが5月22日、自身のインスタグラムを更新し、ハワイを訪れていることを明かしました。 【写真を見る】【 横山めぐみ 】ハワイ滞在を満喫エメラルドグリーンの海をバックに深緑の水着姿など最新ショット公開 横山さんは花のレイを首に掛けた写真を投稿し、「#hawaii」「#到着」「#aloha」などのハッシュタグとともにハワイ到着を報告。翌23日には、白い砂浜とエメラルドグリーンの海を背景に、深緑の