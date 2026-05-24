◇パ・リーグオリックス3―4西武（2026年5月24日ベルーナドーム）オリックス・山岡の2軍降格が決まった。西武戦で23年7月9日の西武戦（京セラドーム）以来、3年ぶりの先発マウンドに立ったものの、1点を先制した直後の初回、先頭のカナリオに初球の145キロ速球を左中間席に運ばれた。さらに連打の一、三塁からネビンの犠飛で勝ち越しを許すなど、2死一、三塁となった場面で交代を告げられた。「ちょっと酷ではあったん