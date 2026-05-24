因縁浅からぬ“最恐女王”と“高飛車女帝”がついに和解？ 新展開を予感させる試合後のシュールな“罰ゲーム”ショットに、ファンも思わずほっこりしている。【画像】1枚のシャツに2人が“すっぽり” シュールな罰ゲーム写真WWE女子スーパースターのシャーロット・フレアーが24日、自身のインスタグラムを更新。朝からぬ因縁を持つ人気女子スーパースターとのシュールなオフショットなどを公開した。写真は、日本時間24日に