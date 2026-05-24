美容プラットフォーム「LIPS」は、2026年5月16日から7月15日まで、「マツキヨココカラリラックマとごゆるりおかいものキャンペーン」内で「LIPSキャンペーン」を実施中です。抽選で「バニティポーチ」が当たるマツキヨココカラ公式アプリとLIPSアプリをアカウント連携して、LIPSアプリ内の応募フォームでクイズに答えると、抽選で「バニティポーチ」（全1種）が30人に当たります。応募期間は5月16日から7月15日23時59分まで。ま