新潟市中央区で２４日、ポータブル電源のような機器が燃える火事があり１人がやけどを負っています。火事があったのは新潟市中央区東堀通十三番町にある住宅兼会社事務所です。警察などによりますと２４日正午前、会社関係者から「モバイルバッテリーが一時的に爆発した」と消防に通報がありました。現場のすぐそばにはポータブル電源のような機器が黒く焼け焦げた状態で残されていました。この機器を外へ運び出