EXILE TAKAHIROが、日本武道館にてソロライブ『EXILE TAKAHIRO 武道館 LIVE 2026 “JUBILEE”』を9月25日に開催する。 （関連：ØMI、幕張メッセで見せた圧巻の“FUSION”EXILE TAKAHIRO、三浦大知らと無限の可能性を描いたソロプロジェクト集大成） 本公演は、EXILE加入20周年の節目を祝うアニバーサリーライブとなる。タイトル“JUBILEE”には、20年という歩みへの感謝と、新たなスタートへ