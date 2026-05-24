（花蓮中央社）東部・花蓮県など3県市にまたがるタロコ（太魯閣）国家公園は、2024年の東部沖地震やその後の台風、大雨による被害を受け、今も復旧作業が続いている。同公園管理処の劉守礼処長は23日までに、今年と来年の2年間が復旧の山場だとの見方を示した。地震は2024年4月3日に発生、規模を示すマグニチュード（M）は7.2で、花蓮県では震度6強を観測した。地震による死者18人のうちの多くがタロコで土砂崩れや落石に巻き込ま