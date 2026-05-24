ロサンゼルス・ドジャースの専属カメラマンのジョン・スーフー氏が5月19日、Instagramを更新。山本由伸（27）や大谷翔平（31）、佐々木朗希（24）らのオフショット写真を投稿した。 【画像】ウィル・アイアトン、“美人姉”と行きつけの和食店公開「お姉さん今日もお綺麗」「ほのぼのしてて面白い」と反響 「The SooHoo Scrapbook“5/17/26-LAD 10,LAA 1”」と投稿されたのは、エンゼルス戦での佐々木