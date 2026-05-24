兵庫県たつの市の住宅で母親と娘が殺害された事件で、警察は事件に関与した疑いが強まったとして42歳の職業不詳の男の逮捕状を請求し、公開捜査に乗り出しました。 【写真を見る】【速報】兵庫・たつの市母娘殺害事件娘(52)殺害の疑いで職業不詳の男(42)を公開捜査身長約160cm犯行後行方分からず…警察が行方を追う 殺人容疑で公開捜査の対象となったのは、職業不詳の大山賢二容疑者（４２）です。大山容疑者は今月13日ご