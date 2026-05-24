【ニューデリー＝青木佐知子】パキスタン南西部バルチスタン州クエッタで２４日、走行中の列車近くで爆発があり、ＡＦＰ通信などによると少なくとも２４人が死亡、７０人以上が負傷した。同国からの分離独立を求める武装勢力「バルチスタン解放軍（ＢＬＡ）」が自爆テロを認める犯行声明を出した。当局によると、爆発物を積んだ車両が客車に衝突し、爆発が起きたという。列車には軍関係者や家族が乗っており、クエッタから北西