◇大相撲夏場所千秋楽（2026年5月24日両国国技館）西前頭10枚目の伯乃富士（22＝伊勢ケ浜部屋）は初顔合わせの西前頭6枚目・藤青雲（28＝藤島部屋）をはたき込みで下して自己最多タイの11勝目を挙げ、2度目の敢闘賞を受賞した。今場所は初日に宇良（33＝木瀬部屋）に敗れて黒星発進となったが、盛り返して11日目に勝ち越しを決めた。14日目には単独トップに立っていた大関・霧島（30＝音羽山部屋）を撃破して大混戦を演出