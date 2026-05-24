画期的な機能を打ち出しにくい定規 文房具トリビアの定番には「ものさしと定規の違いはなにか？」というのがある。 ものさしは「長さを測る」ための道具で、一番端がゼロ目盛りになっている。対して定規は本体に沿って「線を引く」ための道具で、端からゼロ目盛りまで少し余白があるのだ。 ……といっても日常的にはどっちでも特に問題ない話で、せいぜい飲み会の席で披露して周囲から「へー」と言われるぐらいのものだろ