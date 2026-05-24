高校相撲金沢大会が、県卯辰山相撲場で開かれ、埼玉栄高校が8年ぶり8回目の優勝を果たしました。110回目を迎えた高校相撲金沢大会。ことしは県勢11校を含む全国63校が出場し、県卯辰山相撲場で熱戦が繰り広げられました。県勢では、初出場となった七尾市の田鶴浜高校が、先鋒戦はすべて白星を挙げるなど、卯辰の土俵を沸かせました。■先鋒 小山孝太選手：「怪我なく勝てたのでよかった」そして、11年ぶりの頂点を目指した金沢市立