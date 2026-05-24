猫用ベッドの小窓から片目だけを覗かせる黒猫さん。暗闇と黒いお顔が完全に同化したことで、ドキドキしながらも二度見したくなる光景が…！？投稿は、記事執筆時点で22万件以上の表示数を記録し「深淵の向こう側にもまた別の深淵が…」など意味深い声が寄せられています。 【写真：ふと猫用ベッドの『小窓』を見たら、愛猫が……思わず二度見してしまう光景】 暗闇の中でこちらを見つめる瞳 Xアカウント「りっこ」に投稿さ