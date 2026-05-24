リビングに取り残された猫を呼んでみたところ…？高速で足を動かしながらやってくる様子がかわいすぎると話題で、動画は2万9千再生を突破。「すごい！速い！！！w」「素晴らしいスピードだねw」など、たくさんの絶賛コメントが寄せられています。 【動画：階段の下から『飼い主を見上げる猫』→『おいで』と言われた次の瞬間…驚きの光景】 置いてけぼり… Instagramアカウント『iammaple0314』に投稿されたのは、飼