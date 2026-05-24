俳優のマット・デイモンが、同じく俳優のライアン・ゴズリングに代わり、「エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス」でダニエル・クワン氏とダニエル・シャイナート氏の監督コンビによる最新作へ出演する見込みだ。同作でアカデミー賞に輝いた監督コンビ、ダニエルズの次回作に向けては当初、ライアンの出演が予定されていた。 【写真】降板したライアン・ゴズリング妻はグラマラス女優 デ