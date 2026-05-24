EXILE TAKAHIRO EXILE TAKAHIROのソロライブ『EXILE TAKAHIRO 武道館 LIVE 2026 "JUBILEE"〜20th Anniversary〜』（ジュビリー）が、9月25日に日本武道館で開催されることが発表された。TAKAHIROにとって“すべての始まりの場所”とも言える日本武道館で、EXILE加入20周年の節目を祝うアニバーサリーライブが開催される。タイトル“JUBILEE”には、20年という歩みへの感謝と、新たなスタートへの想いが込められてい