元「A.B.C―Z」でタレントの河合郁人（38）が、24日放送のTBS系特番「愛と知識とのんとノブ」（後3・00）に出演し、国民的スターから伝授されたファミレスの楽しみ方を披露した。出演者たちが、こよなく愛するものの魅力をオリジナルの視点で伝えるバラエティー番組。河合はお笑いコンビ「レインボー」ジャンポたかおとともに、ファミレス大手ガストの魅力を深掘りした。同店の人気メニューの一つが、「チーズONチーズINハン