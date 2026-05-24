◇セ・リーグ阪神6―3巨人（2026年5月24日東京ドーム）巨人戦に3連戦3連勝、そして今季最長の5連勝を才木浩人とのバッテリーで実現し、自ら3年ぶりの本塁打となる決勝アーチを放った阪神・梅野隆太郎捕手が、平田2軍監督らファームのスタッフの感謝を示した。「ファームスタートで、平田2軍監督はじめコーチ陣、スタッフさんが、本当にしっかり調整させてくれたり、有意義な時間を作ってくださったので今がある。しっか