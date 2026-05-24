4週間にわたって行われた第1回新潟競馬が24日、全日程を終了した。騎手リーディングは12勝を挙げた舟山瑠泉（19＝田中博）が首位。調教師は4勝を挙げた加藤士津八師（41）が3着の差で首位となった。舟山は「新潟リーディングを獲れたのは本当に僕が何か変わったというより、田中博康調教師をはじめ、中村剛士さん（騎乗依頼仲介者）が本当にいい馬を集めてくれて、美浦所属ですが、力のある関西馬にもたくさん乗せていただけた