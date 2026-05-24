あす25日、熱中症の危険性が極めて高い危険な暑さが予想されるとして、環境省と気象庁は、沖縄の八重山地方に「熱中症警戒アラート」を発表しました。「熱中症警戒アラート」が発表されたのは、全国で今年初めてです。環境省と気象庁は、あす25日、熱中症の危険性が極めて高くなる危険な暑さが予想されるとして、沖縄の八重山地方に「熱中症警戒アラート」を発表しました。「熱中症警戒アラート」が発表されたのは、今年に入って全