【モスクワ共同】ウクライナ南部ザポリージャ原発を占拠するロシア側当局は23日、ウクライナ軍の無人機少なくとも10機による攻撃が同原発敷地内にあったと通信アプリで明らかにした。職員輸送用のバス8台が損傷した。負傷者はいなかった。当局は原発があるエネルホダル市が「絶え間なく砲撃を受けている」と指摘。住宅やインフラに被害が出ているとし「状況は極めて緊迫しており、攻撃の激しさが弱まらない」と訴えた。ザポ