歌手の浜崎あゆみ（47）が24日、自身のインスタグラムを更新。「エイベックス」の松浦勝人会長（61）とのツーショットを披露し、注目を集めている。「avexしか勝たん」とつづった浜崎。松浦会長とはしゃぐ様子などを複数枚公開した。ハッシュタグで「#starisland」「#スターアイランド2026」と付け加え、花火やドローンショーの写真も披露していた。この投稿に「最強コンビ」「やっぱり2人を見るとほっこり〜」「最強で最