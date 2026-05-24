大雨の季節、豪雨で建物への浸水のおそれがあります。そんな時、浸水対策に役立つのが袋に砂を詰めた土のうです。ところで、この土のう、身近な場所で手に入る事をご存じでしょうか。実は東京・港区では、公園などで土のうを無償提供しているということで取材してきました。福山佳那 気象予報士「港区内にある公園です。あちらのコンテナの中に土のうが入っているという事なんです。山盛りに入っています」港区 赤坂地区