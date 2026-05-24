「川口市営第４回１節」（２４日、川口）宮司佳奈（２３）＝浜松・３８期＝が初日１２Ｒの「ガールズ王座川口予選」を制した。２０線２枠からの競走で３周１角で染谷和香（川口）を差して先頭に立ち、そのままゴールを駆け抜けた。「フロントタイヤだけ替えた。湿度が高いせいか、少しゴツゴツするのが気になったが、自己ベストタイム（３・４３３）が出て良かった」と胸をなで下ろす。４月４日の飯塚予選ではゴール寸前で