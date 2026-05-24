アメリカのAI企業アンソロピックは22日、高性能なAIモデル「クロード・ミュトス」を利用した約50の企業で、重大なソフトウェアの「脆弱性」が1万件以上見つかったと発表した。アンソロピックは、ミュトスを一般には非公開としているが、優先提供されているアメリカのIT企業を中心とした約50社が自社のソフトを検証したところ、発見された脆弱性が1万件以上に及んだという。27年放置されていた脆弱性発見アンソロピックが手掛けるAI