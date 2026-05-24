偶然、公園で捨てられボロボロになっていた子猫を発見した投稿者さま。急いで保護して連れ帰ると……。先住犬たちの心優しい反応がSNSで大きな話題に！記事執筆時点で682万回以上再生され、「わんちゃん優しいですね」「めちゃくちゃ涙出ました」といった声が寄せられました。 【動画：偶然、公園で捨てられた『動けない子猫』を発見→保護後、家に連れて帰ると『先住犬』が…思わず泣ける光景】 公園に捨てられていた子猫を