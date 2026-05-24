遊んで欲しくて並べたはずのおもちゃがある物に見えてきて... ぐっすりと寝てしまい全く起きない飼い主さんと遊んでほしいわんちゃんの一部始終が、よく見るとある光景に見えてしまい話題となりました。話題の投稿には「パパもお疲れなんですよ」「なんて健気なの」とわんちゃんと飼い主さんの両方に癒された方のコメントが寄せられ、記事執筆時点で11.9万回再生を突破しています。 【動画：眠っていたら、犬が『遊んでほしい』