大好きなお姉さんが帰ってしまうと勘違いした大型犬が見せた、“愛おしすぎる”行動が話題になっています。まるで人間のようなリアクションを見せて引き留める姿に、思わず胸を打たれる人が続出。 投稿は記事執筆時点で39万再生を突破し、「可愛すぎる♡」「健気で泣ける」といったコメントが寄せられています。 【動画：大好きなお姉さんに会った大型犬→立ち上がっただけで『帰っちゃうの？』と勘違いして…必死過ぎる『