佐々木は初回の3失点から立て直し、5回を投げぬいた(C)Getty Imagesドジャースの佐々木朗希が現地時間5月23日に敵地で行われたブルワーズ戦に先発し、今季3勝目をマークした。初回に3点を失ったものの、その後は無失点に抑え5回を投げ抜き、勝ち投手の権利を手にし、救援陣にバトンを繋いだ。11-3の大勝に貢献した佐々木のピッチングに対し、デーブ・ロバーツ監督も手放しで称賛している。【写真】世界一の女神たち！真美子さん