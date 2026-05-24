兵庫県たつの市の住宅で母親と娘が殺害された事件で、警察は事件に関与した疑いが強まったとして、42歳の職業不詳の男の逮捕状を請求したことが捜査関係者への取材でわかりました。 5月19日、たつの市新宮町段之上の住宅で、この家に住む田中澄恵さん(74)と次女の千尋さん(52)が血を流して死亡しているのが見つかりました。 警察によりますと2人が死亡したのは5月13日ごろとみられ、いずれも首には深い刺し傷があり、身を守ろう